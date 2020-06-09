10 yaşındaki çocuk, arkadaşının elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Antalya’da birlikte oynayan iki çocuktan 13 yaşındaki R.Ç.’nin elindeki tüfek kazara ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği 10 yaşındaki Ahmet Öztürk yaşamını yitirdi.

FotoğraF: DHA (Arşiv)

Kaş’a bağlı Kınık Mahallesi Göl mevkisinde dün saat 17:30’da meydana gelen olayda, Ova Mahallesi’nde oturan ve M.K.’nin serasında ortakçı olan Feridun Ç.’nin oğlu R.Ç. ile serada tarım işçisi olarak çalışan Adıyaman’ın Kahta ilçesi nüfusuna kayıtlı Fatih Öztürk’ün oğlu Ahmet Öztürk, birlikte oynuyordu.

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Oyun sırasında R.Ç. iddiaya göre babasının aracının bagajında duran çift kırma tüfeği aldı. Bu sırada tüfeğin kazara ateş almasıyla saçmaların isabet ettiği Öztürk kanlar içinde yere yığıldı.

Paniğe kapılan 13 yaşındaki çocuk, tüfeği sulama kanalına attı. Sağlık ekibi Ahmet Öztürk’ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma R.Ç’yi gözaltına aldı.