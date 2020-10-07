10 yaşındaki çocuğunu zincirle bağlayan baba serbest bırakıldı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, odada ayağından zincirlenmiş halde bulunan çocuğun babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Tabakhane Mahallesi’ndeki müstakil bir evde çıkan yangına müdahale etmek için gelen ekipler, bir odada ayağından yere zincirle bağlanmış haldeki Eyüp B.’yle karşılaşmış, baltayla zinciri koparıp çocuğu dışarı çıkarmıştı.

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Çocuğu zincirle bağlayan baba Mehmet B. ise gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen baba Mehmet B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.