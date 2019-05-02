10 yaşındaki çocuğu istismarla suçlanan adam beraat etti

Antalya’da, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi A.Ö. beraat etti.

Fotoğraf: Reuters

Sanık avukatı, mağdur kız çocuğunun akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde adli tıptan rapor talep etti. Mahkeme bu talebi reddetti.

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Savcı Mustafa Şeran, daha önce verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını, diğer suçlardan ise beraatını talep etti.

Karar sonrası adliye önünde bir araya gelen, kadın ve çocuk istismarıyla mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, mahkeme kararını protesto etti.

Basın açıklaması yapılırken fenalaşan ve sağlık görevlilerinin müdahale ettiği anne F.Y. ise açıklama sonunda hastaneye kaldırıldı.





