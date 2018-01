Nick Cave & The Bad Seeds, İKSV Caz Festivali kapsamında 10 Temmuz akşamı İstanbul’da olacak.

26 Ocak Cuma saat 10.30’da biletleri satışa çıkacak konser, Küçükçiftlik Park’ta.

İlk albümü ‘From Here to Eternity’i 1983 yılında piyasaya süren Nick Cave & The Bad Seeds’in son albümü 2016 yılında ‘Skeleton Tree’ adıyla yayınlanmıştı.

Cave, İstanbul’a son olarak 2004 ylında gelmişti.