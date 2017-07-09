Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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SON HABERLER

Hak, Hukuk, Adalet…

Bu yürüyüşü bir siyasi partinin siyasi eylemi olarak değil, bir ülkenin varlığını koruma, sürdürme, toplumun insan gibi yaşam mücadelesi olarak görmek gerek.

Akşam Postası / 9 Temmuz 2017

1- ‘Adalet Mitingi’ | Kılıçdaroğlu: Korku gömleğini çıkarıp çöpe attık
CHP, 24 gün süren ‘Adalet Yürüyüşü’nün ardından binlerce insanın katılımıyla bugün Maltepe’de ‘Adalet Mitingi’ düzenledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...