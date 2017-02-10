10 Şubat 2017

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Kulis: Referandumda, Erdoğan ‘negatif’ ve ‘agresif’ kampanyadan yanaymış
‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişiklik teklifi referandumunda ‘Evet’ kampanyasını yürütecek olan AKP’de Başbakan Binali Yıldırım’ın kutuplaşma yaratmayacak bir kampanya yürütmek istediği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ınsa kışkırtıcı bir kampanyadan yana olduğu konuşuluyor.
Kulis: Akademisyen ihraçlarına AKP’li vekiller de tepkili, liste YÖK’e gönderilecek
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin 330 akademisyenin ihraç edildiği 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’deki (KHK) listenin yeniden değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) gönderileceğini söylediği belirtildi.
KHK’yla el altından İşsizlik Fonu’na ‘tırpan’: İstihdamı da çalışan işçi ödeyecek
Hükümet, akademiyi çölleştiren kanun hükmünde kararnamelerle, kötü giden ekonomiye de sessiz sedasız çözüm bulma arayışına girdi.
KHK ile ihraç edilen Prof. İslam: Doğru bildiğimizi savunmaya devam edeceğiz
OHAL kapsamında çıkartılan son kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen 330 akademisyen arasında yer alan Kafkas Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cihangir İslam, doğru bildiğini savunmaya devam edeceğini söyledi.
Trump’ın ‘korku popülizmi’: ‘Güvenlik’ gerekçesiyle üç yeni kararname imzaladı
ABD Başkanı Donald Trump, ‘güvenliği’ gerekçe göstererek üç yeni kararnameye daha imza attı.