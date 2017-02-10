Diken

Yaramazlara biraz batar!

10 Şubat 2017

SON HABERLER

Kulis: Referandumda, Erdoğan ‘negatif’ ve ‘agresif’ kampanyadan yanaymış

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişiklik teklifi referandumunda ‘Evet’ kampanyasını yürütecek olan AKP’de Başbakan Binali Yıldırım’ın kutuplaşma yaratmayacak bir kampanya yürütmek istediği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ınsa kışkırtıcı bir kampanyadan yana olduğu konuşuluyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...