10 saatte 25 kişinden on binlerce lira kapora topladı: Ben dolandırıcıyım, evsiz birinin üzerine hesap açtım

İzmir’de, başkasına ait arsayı değerinin çok altında bir fiyatla internet üzerinden satışa çıkaran kimliği belirsiz kişi, 10 saatte 25 kişiyi 20 ile 90 bin lira arasında kapora alarak dolandırdı.

Fotoğraf: DHA

Menderes ilçesi Orta Mahalle’de bulunan 379 metrekarelik yaklaşık 1.2 milyon lira değerindeki arsa, geçen 22 Şubat günü, 580 bin liraya internet ilanıyla satışa çıkarıldı.

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Villa imarı izinli arsa satışa çıkar çıkmaz ilgi gördü. Pek çok kişi arsa sahibi olduğunu düşündükleri, ilanda yer alan telefon numarasını aradı. Telefondaki kişi, kendisiyle irtibata geçen kişilere arsanın tapusu ve kimlik fotokopisi gibi gerekli evrakları gönderip güven sağlayarak, verdiği hesap numarasına 20 ile 90 bin lira arasında değişen rakamlarda kapora yatırılmasını istedi.

Olay, ertesi gün ilandaki kişiyi arayanların, “Ben dolandırıcıyım. 75 yaşında evsiz bir alkoliğin üzerine banka hesabı açtım. Beni bulamazsınız” cevabıyla karşılaşmasıyla ortaya çıktı.

10 saat içinde 25 kişiyi dolandırdığı belirlenen şüpheli daha sonra ilanı kaldırdı.

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Şüphelinin mağdurlara gönderdiği tapu ve kimlik fotokopisi üzerinde oynama yapıldığı belirlendi.

Mağdurlardan müteahhit Kenan Dingil 20 bin lira kapora gönderdiğini belirterek şunları söyledi: “Arsanın fiyatı uygun olduğu için benim gibi kapora gönderen 24 kişi daha olmuş. 80 bin lira, 50 bin lira gibi kapora verenler olmuş. Yazık oldu. Umarım, bizim yaşadıklarımız örnek olur, başkaları aynı mağduriyeti yaşamaz. Sonradan öğrendiğimize göre üç ortaklı olan söz konusu arsa satılık bile değilmiş. Araştırıp fotoğraflarını bulup satılık gibi göstermişler.”