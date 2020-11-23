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Yaramazlara biraz batar!

10 öğretmenden dokuzu: Mesleğimiz saygınlığını yitirdi

Öğretmenler Günü’ne bir gün kala Eğitim İş Sendikası araştırmasının ‘acı’ sonuçları, Türkiye’de öğretmenlerin durumuna ışık tuttu.

Fotoğraf: Reuters

Eğitim İş Sendikası, yurt genelindeki 81 ilde görev yapan 5 bin 514 öğretmenin çevrimiçi katılımıyla, ‘Öğretmenlerin, Ekonomik, Mesleki ve Sosyal Durumlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri‘ adlı bir araştırma yaptı.

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Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım “Bu yıl tüm zamanların en acı araştırma sonuçlarıyla karşılaştık” dedi.

Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre araştırmanın sonuçları şöyle:

*Araştırmaya katılanların yüzde 93’ü “Öğretmenlik saygın bir meslek olma özelliğini kaybetti” görüşünde.

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*Çocuk sahibi öğretmenlerin yüzde 63’ü çocuğunun gıda ihtiyacını karşılayamıyor.

*Her 100 öğretmenden 47’si kendi çocuğunun bile eğitim ihtiyacını karşılayamıyor.

*Yüzde 73’ü çocuklarına kılık kıyafet alamıyor.

*Yüzde 96’sı son bir yılda yaşanan fiyat artışlarının bütçesini çökerttiğini düşünüyor.

*Yüzde 44’ü ev kredisi, yüzde 30’u araç kredisi, yüzde 25’i eğitim kredisi ödüyor.

*Yüzde 29’u esnafa, yüzde 35’i şahıslara nakit olarak borçlu yaşıyor.

*Yüzde 37’si kredi kartlarının sadece asgari ödemesini yapabiliyor.

*Yüzde 3’ünün maaşında icra var. Yüzde 8’inin maaşına en az bir kez icra gelmiş.

*Yüzde 46’sı anne/baba arkadaş yardımı alarak ancak geçinebiliyor.

*Yüzde 26’sı ek iş yapıyor.

*Yüzde 61’i gelirlerinin yetersizliği nedeniyle psikolojik sorun yaşadığını belirtti.

*Yüzde 75’i borçları nedeniyle mesleki verimlerinin düştüğünü söyledi.

*Yüzde 43’ü daha çok para kazanacağı bir iş bulursa mesleği bırakacağını söylüyor.

*Yüzde 86’sı kesinlikle çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor.

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