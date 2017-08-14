Deprem bölgesinde yer alan Türkiye’de 17 milyon 661 bin 690 konutun sadece yüzde 45,50’si Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında.
Yaramazlara biraz batar!
Deprem bölgesinde yer alan Türkiye’de 17 milyon 661 bin 690 konutun sadece yüzde 45,50’si Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında.
AKP kurucularından partinin genel başkan yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin 16 yıllık ‘icraatını’ değerlendirdi: “‘Hiç hatamız yok’ diyemeyiz. Bu yoğun kazanımlar yanında hatalar devede kıl olarak bile gözükmüyor.”
Milli Eğitim Bakanlığı, kendisine bağlı karma öğrenci yurtlarının kapatılarak kız ve erkek öğrencilere ayrı hizmet verilmesi için talimat verdi.
İstanbul’da ‘canlı bomba’ şüphesiyle gözaltına alınan IŞİD şüphelisinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bir polis memurunu bıçakla öldürmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirildi.
Ankara Sincan’daki bir parkın içinde kurulacak ‘Harikalar Diyarı’nda bugün 16’ncı yaşını kutlayacak AKP’nin içinde yapılan anketlerde, oy oranının yüzde 45 olduğu belirlendi.
Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’ya yapılan operasyon sırasında vurularak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbü’ün ailesinin askerin ihmali olduğuna dair şikayetleri üzerine inceleme başlatılacak.