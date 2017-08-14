Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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10 milyon

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Deprem bölgesinde yer alan Türkiye’de 17 milyon 661 bin 690 konutun sadece yüzde 45,50’si Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında.

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