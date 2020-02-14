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Yaramazlara biraz batar!

10 milyon lira değerindeki ‘antik satranç takımı’nı satanlara suçüstü

Muğla’da Antik Mısır dönemine ait 32 parça satranç takımının da aralarında bulunduğu eserleri satmaya çalışan üç kişi adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Milas ilçesinde şüphelilerin tarihi eser satmak için müşteri aradığının belirlenmesi üzerine alıcı görünümündeki sivil giyimli jandarma ekipleri, dün ‘satıcılar’la irtibata geçti. Ellerindeki tarihi eserleri satın almak için pazarlık yapan jandarma ekipleri H.E., E.Y. ve E.K.’yi suçüstü yakaladı.

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Antik Mısır dönemine ait 32 parça satranç takımı, bileklik, iğne, heykelcik ve iki adet yüzük ele geçirildi. Eserler Muğla Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Eksiksiz olan satranç takımının piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtildi.

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