10 Mart 2017

SON HABERLER
Washington Post: ABD’nin Kürtlere desteği Ankara’yı çileden çıkarttı
Britanya’nı saygın gazetelerinden Financial Times, ABD’nin olası Rakka operasyonundaki planlarının Ankara’nın işini zorlştırdığını belirterek, “Washington’un Kürt milislere desteği Ankara’yı çileden çıkardı” diye yazdı.
Meclisten ilk adım: Tutuklu HDP’li vekiller için komisyon kurulacak
TBMM Başkanlık Divanı’nda tutuklu milletvekilleri konusunda akademisyen ve hukuk uzmanlarından oluşan bir komisyon kurulması görüşü benimsendi.
‘Barış imzacısı’ akademisyenlere, sosyal medyadan 17.5 yıla kadar hapis istemi
Facebook paylaşımları nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ yaptıkları iddiasıyla yargılanan barış imzacısı üç akademisyen için 2.5 yıldan 17.5 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianameden: Devlet ‘FETÖ’yü araştırmak yerine, ‘İhanet etmezler’ diye hareket etti
Darbe girişimi gecesi Genelkurmay binasında yaşananlarla ilgili hazırlanan iddianamede, devletin ‘FETÖ’yle mücadeledeki tavrı eleştirildi.
Hollanda, Çavuşoğlu’nun ardından Kaya’nın konuşmasına da izin vermedi
Hollanda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın da konuşma yapmasına izin vermedi.