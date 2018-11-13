10 maça çıktı: PFDK’dan Fatih Terim’e ekstra ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e ‘sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı’ üç maç ceza verdi. Terim’in cezası toplamda 10 maça çıkmış oldu.

PDFK ayrıca sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz de 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

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Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 11’inci haftasında Türk Telekom Stadı’nda 2 Kasım’da karşılaşmış, maç 2-2’lik beraberlikle bitmişti. Maçın ardından iki takım futbolcuları birbirine girmiş, yedek kulübeleri de kavgaya karışmıştı.

TFF, Fenerbahçe’den dört, Galatasaray’dan 12 ismi PFDK’ya sevk etmişti. PFDK, çok sayıda isme ceza vermişti.

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PFDK’nın aldığı son kararlar şu şekilde:

“GALATASARAY A.Ş.’nin, 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 135.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ’in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ hakkında, 06.11.2018 tarihinde medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM’in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına, Karar verilmiştir.”