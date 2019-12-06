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Yaramazlara biraz batar!

10 lira park parası verdi, dava açıp 2 bin 100 lira kazandı

Ali YILMAZ

Birkaç ay öncesine kadar İstanbul Otogarı’nı işleten Metro Holding’e bağlı AVTER adlı şirket, bir avukattan haksız yere aldığı 10 liralık park parasını 2 bin 100 lira olarak icra yoluyla geri ödedi.

Fotoğraf: Avukat Mehmet Emin Şentürk

Geçen yıl Esenler Otogarı’na bir yakınını almak üzere giden avukat Mehmet Emin Şentürk, otogarda yedi dakika kaldı. Yakınını alan Şentürk, 25 dakikalık ücretsiz park uygulaması nedeniyle çıkışta ücret ödemeyeceğini düşünüyordu. Ancak, gişe görevlisi Şentürk’ten 10 lira park parası istedi. Avukat, talep edilen ücretin haksız olduğunu anlatmaya çalışsa da sonuç değişmedi.

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10 lira ödedi ama işin peşini bırakmadı

Şentürk 10 lirayı ödeyip fişini alarak birkaç gün sonra Küçükçekmece Tüketici Hakem Heyeti’ne gitti. Avukat, kendisinden haksız alındığını öne sürdüğü paranın iadesini istedi. Heyet, şirketin de savunmasını aldıktan sonra Şentürk’ü haklı buldu ve paranın iadesine karar verdi. Ancak, Metro’nun sahibi Galip Öztürk’e ait AVTER, heyet kararına uymayarak parayı ödemedi.

Anılan dönem otogarı işleten AVTER avukatları kararın iptali için Bakırköy Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı. Savunmada otopark ücretini tahsil etmenin şirketin hakkı olduğu öne sürüldü. Mahkeme, tarafların talep ve delillerini topladıktan sonra AVTER’in davasını reddetti, tüketici hakem heyetinin kararını onadı.

Tüketici mahkemesi yargılama masraflarının tamamını da AVTER’in ödemesi yönünde karar verdi. Kararı alan Şentürk, hem tüketici hakem heyeti kararını hem tüketici mahkemesi kararını icraya koydu. İcra takipleri sonrası AVTER’den 2 bin 100 liralık tahsilat yapıldı.

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