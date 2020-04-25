10 kişinin katılımıyla evlenen çifte sürpriz: Kilisedeki iskemlelere davetli listesindekilerin fotoğraflarını yapıştırdılar

ABD’nin Louisiana eyaletinde yaşayan hemşireler Clare (25) ve Mel Keefer (35) dün evlendi. St. Francesville kasabasındaki bir kilisede evlenen çiftin nikah törenine sadece en yakınları katılabildi. Ancak, annelerinin onlara bir sürprizi vardı: Mutlu günlerinde yanlarında görmek isteyerek davet etmeyi planladıkları herkesin fotoğrafını iskemlelere yapıştırdı.

Fotoğraf: CNN International

Ertelemek istemedikleri için bu koşullarda evlenmeyi kabul eden, acil serviste çalışan Mel ve yoğun bakım ünitesinde çalışan Clare Keefer, sürprizden çok memnun kaldı. Mel Keefer, annesi Pam Brignac ve kayınvalidesi Michelle Seghers’ın tören öncesinde kiliseye giderek çiçekler ve dekorasyonun yanı sıra büyüttürdükleri onlarca fotoğrafı yapıştırdığını anlattı. Keefer şunları söyledi:

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“Aslında 100 davetlimiz olacaktı ama bu koşullar altında kalabalık bir düğün yapamadık. Sadce benim annem ve üç kuzenim ile Clare’in anne-babası, iki kardeşi, teyzesi ve büyükannesi gelebildi. Fotoğrafları görünce çok mutlu olduk. Annem ve kayınvalidem onları yanımızda hissedebilmemiz için çok güzel bir jest yapmış bize. Sanırım ikisi gizlice iletişim kurup davetli listemizi bulmuş. Tek tek iletişim kurup fotoğraf istemiş ve bastırmış.”

Kiliseye de nikahı kıydıkları için teşekkür eden Keefer, törenin Facebook’tan canlı yayınlandığını, Jamaika’da yapmayı planladıkları balayını ertelediklerini ve Covid-19 hastalarını tedavi etmek için görevlerinin başına döneceklerini söyledi.