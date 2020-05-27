10 kişilik aileden sekizi ‘corona’ya yakalandı; hepsi hastalığı yendi

Kahramanmaraş’ta, 10 kişilik Pirbudak ailesinin ikisi çocuk sekiz ferdinde corona virüsü tespit edildi; hepsi tedavi görerek sağlığına kavuştu.

Fotoğraf: DHA

Pazarcık ilçesinde yaşayan aileden Fatma Pirbudak’ın üşütme ve öksürük şikayetiyle gittiği Pazarcık Devlet Hastanesi’nde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Fatma Pirbudak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınırken ailesiyle yaşadığı ev karantinaya alındı.

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Kısa süre sonra Fatma Pirbudak’ın eşi Bektaş (58), çocukları İbrahim (25), Aziz (19), Muazzez (19), Zeynep (15), Şerife (17) ve gelini Meryem Pirbudak (22) benzer şikayetlerle 112’yi aradı. Hastaneye götürülen yedi kişinin testleri pozitif çıktı. Ailenin tedaviye olumlu yanıt veren sekiz ferdi de virüsü yendi ve taburcu edildi.

Ablasından bulaşmış

Fatma Pirbudak, ablasının Britanya’dan gelen yakınlarını ziyaret ettiğini, kendisinin de ablasıyla görüşmesinin ardından hastalandığını belirterek şöyle devam etti: “Evde otururken üşüyordum, başım ağrıyordu ve az da olsa öksürüyordum. 112 Acil Servis’i aradık, ambulans gelip beni Pazarcık Devlet Hastanesi’ne götürdü. Testlerimizi yaptılar ve pozitif çıktı. Bunun üzerine beni Kahramanmaraş’a götürdüler. Hastanede altı gün yattım. Ben hastalanmadan önce ablam Döndü Pirbudak, İngiltere’den Gaziantep’e gelen yengesini ziyarete gitmişti. Ablam köye gelince ben de onu ziyaret ettim ve bana virüsün böyle bulaştığını düşünüyorum. Çünkü ablamın, eşinin ve İngiltere’den gelen yengesinin de testi pozitif çıktı ve hastanede tedavi gördüler.”

Sağlık çalışanlarının kendileriyle yakından ilgilendiğini söyleyen İbrahim Pirbudak ise annesinin hastaneye kaldırılmasının ardından ailenin diğer fertlerinde öksürük, yüksek ateş gibi şikayetler olunca 112’yi aradığını anlattı.

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Test önce negatif sonra pozitif çıktı

Pirbudak şunları söyledi: “Hastaneye götürdüler. Testlerin ardından kardeşimi tedaviye aldılar, beni ve eşimi eve gönderdiler. İki gün sonra aradılar, eşimin testi pozitif çıkmış, gelip götürdüler. Benim testimin ise negatif çıktığını söylediler. Benim öksürüğüm daha da artınca 112’yi arayıp, yardım istedim. Pazarcık Devlet Hastanesi’ne götürdüler ve burada yapılan test pozitif çıktı. Bunun üzerine beni de Kahramanmaraş’a sevk ettiler. Diğer kardeşlerim Muazzez, Zeynep ve Aziz ile babamda da pozitif test sonucu oluşunca hastaneye yatırdılar. Ben sekiz gün hastanede yattıktan sonra taburcu oldum.”

Ailenin gelini Meryem Pirbudak ise ailece hastalığı yenmeyi başardıklarını belirterek, “Kayınvalidem hastaneden çıktığı gün ben gittim. Hastanede en çok yatan ben oldum, 14 gün tedavi gördüm” dedi.

Fatma ve Bektaş Pirbudak çiftinin kızı Muazzez Pirbudak, hepsinin hastanede yatma süresinin farklı olduğunu, bu nedenle de herkesin tedavisi tamamlanana kadar evin etrafına şerit çekildiğini, yaklaşık 50 gün boyunca karantinada tutulduklarını söyledi.