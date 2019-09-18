10 kişiden yedisinin taksit ödemesi veya borcu var

Türkiye’de her 10 kişiden yedisinin konut alımı ve konut masrafı dışında taksit ödemesi veya borcu var, altısı bir haftalık tatil masrafına karşılayamıyor, biri için konut masrafı haneye ağır yük.

Fotoğraf: tuik.gov.tr

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2018 yılı sonuçlarına göre en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0.2 puan artarak yüzde 47.6’ya yükselirken, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay 0.2 puan azalarak yüzde 6.1’e düştü.

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Bir kişinin yıllık ortalama geliri 24 bin 199 lira

Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri bir önceki yıla göre yüzde 12.2 artarak 21 bin 577 liradan 24 bin 199 liraya yükseldi.

Toplam eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirleri içerisinde en yüksek payı, yüzde 48.5 ile bir önceki yıla göre 0.4 puan azalan maaş ve ücret gelirleri aldı. İkinci sırayı yüzde 20.1 ile önceki yıla göre 0.4 puanlık artış gösteren sosyal transfer gelirleri alırken üçüncü sırayı yüzde 18.8 ile 2017 yılına göre 0.8 puan azalan müteşebbis gelirleri aldı.

Göreli yoksulluk oranı yüzde 13,9 oldu

Göreli yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0.4 puanlık artış ile yüzde 13.9 olurken, medyan gelirin yüzde 60’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre ise yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 1.1 puan artarak yüzde 21.2 olarak gerçekleşti.

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Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranına göre; okur-yazar olmayanların yüzde 27.5’i, bir okul bitirmeyenlerin yüzde 23.6’sı yoksul iken, bu oran lise altı eğitimlilerde yüzde 12.1, lise ve dengi okul mezunlarında ise yüzde 5.8 oldu. Yükseköğretim mezunları ise yüzde 2.2 ile en düşük yoksulluk oranının gözlendiği grup oldu.

Kendilerine ait bir konutta yaşayanların oranı yüzde 59 oldu

Nüfusun yüzde 59’u kendilerine ait bir konutta otururken, yüzde 39.6’sı konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu, yüzde 36.2’si sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi ve yüzde 24.8’i trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadı.