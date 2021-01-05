10 kentte ‘FETÖ’ operasyonu: 22 kişi gözaltında

Ankara merkezli olmak üzere 10 kentte düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Ankara başsavcılığının yazılı açıklamasına göre, ‘FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasıyla irtibatı bulunan ve ankesörlü telefonla ‘sivil imam’larla haberleşen şüphelilerin isimleri belirlendi.
Soruşturmak kapsamında 28 subay ve bir ‘mahrem imam’ hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara emniyeti, 10 kentte şüphelileri yakalamak için operasyonunu sürdürüyor. Şimdiye dek 22 kişi gözaltına alındı.