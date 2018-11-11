10 Kasım töreninde protesto gösterisi yapan kadın tutuklandı

Edirne’de Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.Ş. (21) tutuklandı.
E.Ş., Atatürk’ün ölümünün 80’inci yıldönümünde düzenlenen anma töreninde “Atatürk ilah değildir, Allah’ın kanunları var. Atatürk Batı’nın kanunlarını getirdi” diye bağırmasının ardından gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edilen E.Ş., çıkarıldığı mahkemece ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret etmek’ suçundan tutuklandı.
Emine Ş’nin Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.