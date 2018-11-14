10 Kasım töreninde ‘Atatürk ilah değil’ diyen kadın adli kontrolle serbest

Edirne’de 10 Kasım törenleri sırasında Atatürk aleyhinde sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin, avukatların yaptığı itiraz üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı.
Atatürk anıtında düzenlenen törende saat 09.05’te saygı duruşunda bulunulduğu esnadan tören alanının yanından geçen Şahin, “Atatürk ilah değildir, Allah’ın kanunları var. Atatürk Batı’nın inançları getirdi, yazılı kanunları kaldırttı. Putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz” diye bağırmıştı.
Polis tarafından gözaltına alınan Şahin, emniyetteki soruşturmasının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Atatürk hatırasına alenen hakaret’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Şahin’in tutuklanmasına avukatları itirazda bulundu. Edirne 1’inci Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğa yapılan itirazı değerlendirip Emine Şahin’in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.