10 Kasım töreni gecikince vali: Hepsini görevden alın

Konya’da Atatürk’ün 80’inci ölüm yıldönümü anması gecikince Vali Cüneyit Orhan Toprak, ihmali olanlar için “Hepsini görevden alın” diye talimat verdi.

Belediye başkanı ve vekillerin katıldığı ve çelenk konulmasıyla başlayan tören, Toprak’ın “İstiklal Marşı okunmalı” demesine rağmen okunmadı. Saat 09.05’te sirenler çaldığında valinin görevlilere “İstiklal Marşı’na geçin” diye tepki göstermesi üzerine marş okundu.

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Törenin ardından Toprak, törenden sorumlu müdüre gecikmenin yaşanmasına tepki gösterdi ev ihmali olanlar için “Töreni düzenleyici, hepsini görevden alın. Vali’ye tören yönettiriyorlar” diye talimat verdi.