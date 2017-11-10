10 Kasım: Atatürk’le yelken açtılar

Atatürk’ün ölümünün 79’uncu yıldönümünde Kadıköy ve Avcılar’da binlerce kişinin katılımıyla insan zinciri oluşturuldu.
Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili Yürüyüş Yolu arasında yaklaşık 6.5 kilometrelik ‘Ata’ya Saygı Zinciri’ oluşturuldu.
Kadıköy açıklarında teknelerde Atatürk için saygı duruşu vardı.
Bostancı açıklarında jet-ski’yle saygı geçişi yapıldı.
Avcılar’da Marmara Caddesi’nin başındaki Atatürk Anıtı’nın önünden itibaren toplanan binlerce kişi yan yana dizilerek ‘Ata’ya saygı zinciri’ oluşturdu.