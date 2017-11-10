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10 Kasım: Atatürk’le yelken açtılar

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Atatürk’ün ölümünün 79’uncu yıldönümünde Kadıköy ve Avcılar’da binlerce kişinin katılımıyla insan zinciri oluşturuldu.

Fotoğraflar: DHA

Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili Yürüyüş Yolu arasında yaklaşık 6.5 kilometrelik ‘Ata’ya Saygı Zinciri’ oluşturuldu.

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Kadıköy açıklarında teknelerde Atatürk için saygı duruşu vardı.

Bostancı açıklarında jet-ski’yle saygı geçişi yapıldı.

Avcılar’da Marmara Caddesi’nin başındaki Atatürk Anıtı’nın önünden itibaren toplanan binlerce kişi yan yana dizilerek ‘Ata’ya saygı zinciri’ oluşturdu.

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