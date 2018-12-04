10 HDP’li vekil Güven’e destek için Meclis’te iki günlük açlık grevine başlıyor

HDP’li 10 milletvekili, açlık grevine giren HDP’lilere yönelik gözaltılara kayıtsız kalmamak ve 27 gündür açlık grevi yapan tutuklu milletvekili Leyla Güven’le dayanışmak için haftalık grup toplantısının ardından bugün Meclis’te iki günlük açlık grevine başlayacak.

Diyarbakır Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, ‘PKK lideri Abdullah Öcalan’a ve cezaevlerindeki siyasi tutuklulara yönelik tecrit uygulamalarını protesto etmek’ için 7 Kasım’da süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladığını açıklamıştı. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve 14 kişi de Güven’e destek amacıyla 1 Aralık’ta 10 günlük açlık grevine başlamıştı.

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Önceki gün, HDP Mersin il binasını basan polisler Güven’e destek amacıyla açlık grevine başlayan 10 kişiyi gözaltına almıştı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bugün başlayacak eylemin amacının, Güven ile dayanışma içinde olduklarını göstermek ve Güven’e yönelik Meclis’teki tepkisizliğe dikkat çekmek olduğunu belirtmişti.

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Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre açlık grevine şu isimler katılacak: HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, milletvekilleri Berdan Öztürk, Mithat Sancar, Dilan Dirayet Taşdemir, Kemal Bülbül, Şevin Coşkun, Serpil Kemalbay, Habip Eksik, Züleyha Gülüm ve Erdal Aydemir.

Açlık grevindekilerin gözaltına alındığı Mersin’de milletvekilleri Fatma Kurtulan, Rıdvan Turan ve Tülay Hatimoğulları dün üç günlük açlık grevine başlamıştı.