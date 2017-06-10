10 Haziran 2017

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Darbe Girişimi | Uluslararası Af Örgütü Türkiye yöneticisi tutuklandı
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Ahmet Şık’a bir soruşturma daha açıldı
Tutuklu bulunan Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Şık, 162 gündür FETÖ/PDY propagandası iddiasıyla tutuklu. Davanın duruşması 24 Temmuz’da. Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Umut Tepe, Şık’ın 31 Ekim’deki Cumhuriyet operasyonu sırasında gazeteci Ece Zereycan’ın sorularına verdiği yanıtları soruşturma konusu yaptı. Savcı Tepe’ye ifade […]
Gezi’nin yıl dönümünde ‘kırmızı fularlı kız’ı anan 10 kişi tutuklandı
Suriye’nin Rakka kentinde IŞİD’e karşı savaşırken hayatını kaybeden Ayşe Deniz Karacagil’i Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde anan 10 kişi tutuklandı.
Erdoğan, ‘Şahit olmadım’ demişti: Trump’a göre Katar teröre ‘üst düzey’ destek veriyor
ABD Başkanı Donald Trump, Katar’ın teröre ‘üst düzeyde’ destek verdiğini söyledi.
Katar’a ablukaya ‘tezgah’ diyen Erdoğan: Teröre destek verdiklerine şahit olmadım
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerinin diplomatik tecride aldığı Katar hakkındaki iddialara ‘iftira’ diyerek yaşananları ‘tezgah’ diye niteledi.