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Yaramazlara biraz batar!

   
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10 Haziran 2017


SON HABERLER

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Ahmet Şık’a bir soruşturma daha açıldı

Tutuklu bulunan Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Şık, 162 gündür FETÖ/PDY propagandası iddiasıyla tutuklu. Davanın duruşması 24 Temmuz’da. Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Umut Tepe, Şık’ın 31 Ekim’deki Cumhuriyet operasyonu sırasında gazeteci Ece Zereycan’ın sorularına verdiği yanıtları soruşturma konusu yaptı. Savcı Tepe’ye ifade […]

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