10 günlükken ‘corona’ bulaştı, sekiz gün tedavi görüp iyileşti

Bursa’da corona virüsü tedavisi gören 18 günlük kız bebek tedavi edildi.

Fotoğraf: DHA

Anne ve babası da Covid-19 hastası olan bebek, 14 Nisan günü yapılan testte pozitif çıktı. Bunun üzerine Bursa Şehir Hastanesi’nde tedaviye aldındı. Sekiz günlük tedavinin ardından iyileşen bebek, taburcu edildi.

Reklam

Bebeği tedavi eden doktorlardan yenidoğan uzmanı Ali Dorum, sekiz gün boyunca destek tedavisi ve izleme yapıldığını ifade etti. Dorum, bu sürede bebekte solunum sıkıntısı olmadığını dile getirdi.

Doktor, “Sekiz günden sonra yaptığımız testte hastalığı yendiğini, testlerin sonucunun da negatif çıkmış olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.