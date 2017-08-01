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10 günlük koltuk: Trump, iletişim direktörü Scaramucci’yi görevden aldı

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ABD Başkanı Donald Trump’ın 10 gün önce atadığı Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci’nin görevine son verildi.

Scaramucci (sağda) Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın Beyaz Saray’a yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Trump, Scaramucci’nin geçen perşembe New Yorker dergisine verdiği röportajda kullandığı müstehcen ifadelerden ve ikisinin dostluğunu abartmasından rahatsız oldu.

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Scaramucci röportajında, Beyaz Saray eski Genel Sekreteri Reince Pirebus ve Trump’ın Baş Danışmanı Steve Bannon’a yönelik küfürlü ifadeler kullanmıştı.

Scaramucci’nin görevine son veren isim Beyaz Saray’ın yeni genel sekreteri John Kelly oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan sözcü Sarah Sanders, “Başkan, Anthony’nin sözlerinin o konumda olan biri için uygunsuz olduğunu düşündü” diye konuştu.

Spicer istifa etmişti

Önceki sözcü Sean Spicer, Scaramucci’nin atanmasına tepki göstererek görevinden istifa etmişti.

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