10 gündür ulaşılamıyordu: Tayland’da bir mağarada kaybolan 12 çocuk bulundu

Tayland’da bir mağarada kaybolan 12 çocuk ve antrenörleri 10 günlük arayışın sonunda bulundu.

Guardian’ın haberine göre girdikleri mağarada muson yağmurlarından dolayı kaybolan futbol takımı, dalgıçlar tarafından bulundu. Yüksek su seviyesi nedeniyle mağaradan çıkarılamayan çocuklar için çözüm aranıyor. Yakında tekrar yağmur yağması beklendiği için kurtarma ekibi çalışmalarını hızlandırdı.

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Uzmanlar, çocukların güçsüz olduğunu, ama kritik durumda olmadığını açıkladı.

Çocukların deniz seviyesinin 800 ile 1000 metre altında, mağaranın da 2 bin metre içinde oldukları tespit edildi.

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Avustralya Mağara Dalgıçları Derneği (Cave Divers Association of Australia) Başkanı Peter Wolf, çocukların mağaradan çıkarılmasının aylar sürebileceğini belirtti. İngiltere, Çin ve Avustralya’dan uzmanlar çocukların bulunduğu konum ve yağmur mevsimini ‘lojistik kabus’ olarak niteledi.

Wolf öncelikle, çocukların bulunduğu ortamın yaşanılabilir hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

İçerdekilere temiz hava, içilebilir su ve besin götürülmesi için yöntemler aranıyor. Seçenekler arasında, su filtreleme aletleri, küçük boy oksijen maskeleri ve enerji jeli var. Tayland askeriyesi çocuklar için dört aylık besin ve ilaç ulaştıracağını açıkladı.

Çocukları mağaraya götüren 25 yaşındaki antrenör, kurtarma operasyonu bitince yargılanacak.