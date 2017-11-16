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10 günde ikinci: Erdoğan ve Putin 22 Kasım’da Soçi’de görüşecek

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 22 Kasım’da Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşecek.

Fotoğraf: Reuters

NTV’nin haberine göre, İran’ın da katılacağı zirvenin ana gündemi Suriye. Taraflar, ‘Suriye’de ateşkes’i ele alacak.

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Erdoğan ve Putin, son bir yıl içinde altı kez yüz yüze, 13 kez de telefonla görüştü.

‘Siyasi çözümde mutabık kaldık’

13 Kasım günü yine Soçi’de bir araya gelen iki liderin görüşmesi 2 saat 10 dakika sürmüş, Putin, görüşmeyi ikili ilişkileri ele alma açısından önemli gördüklerini belirterek “İkili ilişkilerimizde, kriz öncesi seviyelere tekrar ulaşıldı” demişti.

Erdoğan ise “Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok ileri seviyeye geldiğini görmekten mutluyuz” diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı ayrıca Suriye’de ‘siyasi çözüm’de mutabık olduklarını aktarmıştı.

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