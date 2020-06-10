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Yaramazlara biraz batar!

10 günde 23 vaka görülen Bolu’da vali uyardı: En büyük tehlike rehavet

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte 10 günde 23 corona virüsü vakası görüldüğünü belirterek sayının az olmadığını söyledi.

Güvenlik güçleri, salgına ilişkin alınan tedbirleri denetliyor. (Fotoğraf: AA)

AA’nın haberine göre, Bolu İl Özel İdaresi’nde gazetecilere konuşan Ümit, kent genelinde alınan tedbirlerin devam ettiğini söyledi.

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Yeni vakaların çıkmaya devam ettiğini hatırlatan Ümit, Bolu’da son 10 günde 23 pozitif vaka tespit edildiğini, sayının az olmadığını dile getirdi.

Vali, “Her an virüs aramızda dolaşıyor demektir. Bundan sonra bizim için en büyük tehlike rehavet içerisinde hareket etmektir” ifadelerini kullandı.

Vali Ümit, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Artık normalleşiyoruz, dolayısıyla virüs de bitti, her şey kapandı, işimizde gücümüzdeyiz’ düşüncesi Allah korusun bizleri eskiye döndürebilir. Bu önemli bir tehlike. Bu tehlikeye karşı dikkat etmek lazım. Maske, mesafe ve hijyen.”

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