10 gün tatil!

28 ve 29 Ağustos tatil ilan edilip arife tatili tam güne çıkarıldı. Böylece bayram tatili 10 güne uzatıldı.

Çarşamba gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı’nın birleşmesiyle oluşan altı günlük tatilin, 28 ve 29 Ağustos’un da dahil edilmesi ve hafta sonunun da hesaba katılmasıyla 10 güne çıkması söz konusuydu.

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Başbakan Binali Yıldırım, geçen cuma günü bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına salı günkü bakanlar kurulunda karar verileceğini söylemişti.

Bu sözler, tatilin 10 güne uzatılacağı yönünde bir beklenti yaratmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Hayırlı bir gelişme olur” diyerek şöyle konuşmuştu: “Şu anda tabii hükümet bu 10 günü programına aldı çalışıyor. Hakikaten müsaitse turizm açısından olumlu olur. Turizm sektöründeki açığımızı suretle kapama fırsatı verir. Salı günü bakanlar kurulu var. Hayırlı bir adım olur diye umuyorum.”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise bayram tatilinin uzatılmasıyla ilgili olarak, “Türkiye’de tatilden çok çalışmaya ihtiyaç var” demişti.