10 gün önce kayıp ihbarında bulunulan kadın dere yatağında ölü bulundu

Nevşehir’de, 10 gündür kayıp olarak aranan bir kadın, dere yatağında ölü bulundu.
AA’nın haberine göre Karasoku Mahallesi’ndeki ikametinden 15 Ocak’ta ayrılan Afganistan uyruklu N.S.’nin (59) bulunması için çalışma başlatan polis, işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek geçtiği güzergahları aradı.
Aramayı kırsal alanda sürdüren ekiplerin, Afat Evler Mahallesi’nde dere yatağında bulduğu cesedin N.S.’ye ait olduğu belirlendi.
Epilepsi hastası olduğu belirtilen N.S.’nin cansız bedeni otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.