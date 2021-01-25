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Yaramazlara biraz batar!

10 gün önce kayıp ihbarında bulunulan kadın dere yatağında ölü bulundu

Nevşehir’de, 10 gündür kayıp olarak aranan bir kadın, dere yatağında ölü bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Karasoku Mahallesi’ndeki ikametinden 15 Ocak’ta ayrılan Afganistan uyruklu N.S.’nin (59) bulunması için çalışma başlatan polis, işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek geçtiği güzergahları aradı.

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Aramayı kırsal alanda sürdüren ekiplerin, Afat Evler Mahallesi’nde dere yatağında bulduğu cesedin N.S.’ye ait olduğu belirlendi.

Epilepsi hastası olduğu belirtilen N.S.’nin cansız bedeni otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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