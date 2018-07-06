10 gençten biri telefonu için parmağını feda etmeye hazır

Gençlerin akıllı telefonlarına bağlılığı ‘çarpıcı’ boyutlara ulaşmış durumda.

Mirror‘da yer alan habere göre gençlerin yüzde 10’u akıllı telefonundansa bir parmağından vazgeçmeye hazır.

Reklam

Tappable’dan alınan verilere göre gençlerin yüzde 23’ü de akıllı telefonundan vazgeçmek yerine beş duyusundan birini kaybetmeye razı.

500 gencin katıldığı ankette yüzde 38 ‘lik kesim telefonu uğurana içki içmeye bırakmaya da hazır.

Reklam

Tappable’ın kurucusu Sam Furr, teknolojinin uzak toplulukları yakınlaştırdığını ve yeni neslin birbiriyle etkileşim ve işbirliği yapabilecek bir ortam sağladığını söylüyor. Furr’e göre bunu başka hiçbir nesil yaşamadı.