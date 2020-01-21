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Yaramazlara biraz batar!

10 evden 100 bin liralık hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı

Adana’da, 10 eve tırmanarak girip toplam 100 bin liralık hırsızlık yaptığı belirlenen Mesut L. ile Hasan D. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Fotoğraf: DHA

Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen Mesut L. ile Hasan D.’nin, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde ev kiraladıkları ve burada saklandıkları tespit edildi.

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Şüphelilerin üzerlerinden kapı ve pencereleri açmada kullanılan tornavida, boru anahtarı ve delil bırakmamak için kullandıkları şapka ile eldiven ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut L. ile Hasan D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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