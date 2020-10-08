10 aylık bebeği emzirerek HIV bulaştıran kadın hakkında dava

Zimbabve’nin başkenti Harare’de yaşayan bir kadın hakkında, arkadaşının kendisine ağustos ayında emanet ettiği bebeği emzirerek ‘bile bile HIV bulaştırdığı’ gerekçesiyle dava açıldı.

Fotoğraf: www.healthynewbornnetwork.org

10 aylık bebeğin annesi, işlerini halletmek için dışarı çıkarken onu arkadaşına bıraktı. 23 yaşındaki HIV pozitif kadın, ağlayan bebeği susturamayınca emzirdi. Kadının baktığı başka çocuklardan biri bunu bebeğin annesine söyledi. Bebeğe yapılan HIV testinin sonucu pozitif çıktı.

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Harare Mahkemesi’nde yargılanacak kadın 19 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.