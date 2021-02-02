10 aydır komada olan gencin salgından haberi yok: Bu sırada iki kez Covid-19 geçirdi

Britanya’da geçen yıl 1 Mart’ta geçirdiği trafik kazası sonucu komaya giren ve bu esnada iki kez Covid-19’a yakalanan gencin salgından haberi yok.

Staffordshire’da yaşanan olayda 19 yaşındaki Joseph Flavill isimli gence yolda yürüdüğü sırada otomobil çarptı.

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Kazadan üç hafta sonra salgın nedeniyle Britanya’da ilk ulusal tecrit başladı.

Beynindeki hasar nedeniyle aylarca komada kalan genç yavaş yavaş tepki vermeye başladı.

Halası Sally Flavill Smith, 10 aydır bilinci yerinde olmayan gencin salgınla ilgili hiçbir şey bilmediğini anlattı. Smith, “Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Joseph’e aylardır neler yaşadığımızı nasıl anlatacağımıza dair hiçbir fikrim yok” dedi.

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Ailenin görüntülü aramayla konuştukları Joseph’e salgının boyutuyla ilgili hiçbir şey anlatmadıklarını, kısıtlamalar nedeniyle yanında olmadıklarını açıklamaya çalıştıklarını belirten Smith şöyle devam etti: “Ancak mümkün olduğunca basit anlatıyoruz. Şimdi büyük bir salgından söz etmenin sırası değil. Yüz yüze göreüşebildiğimizde bütün olanları anlatacağız.”

Tedavi sürecini iki farklı hastanede geçiren genç bu sürede iki kez corona virüsüne yakalanıp atlattı.

Geçen yıl aralık ayında 19’uncu yaşına komada giren Flavill’in annesi koruyucu ekipmanlar ve sosyal mesafe tedbirleriyle oğlunu ziyaret edebildi.

Yavaş yavaş uzuvlarını oynatabilen, göz kırpma ve gülümseme yöntemiyle iletişim kurabilen gencin önünde uzun bir tedavi süreci daha var.