10 aydır Covid-19 görülmeyen köyde ilk vaka

Bartın’da 10 aydır Covid-19 vakası görülmemesiyle dikkat çeken Aliobası köyünde ilk kez dört kişi birden hastalığa yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Amasra ilçesindeki 120 haneli ve 600 nüfuslu köyde, vatandaşlar maske ve mesafe kuralına uyduklarını belirtmişti. Ayrıca, köyde kimse zorunlu haller dışında dışarı çıkmıyor ve misafir kabul etmiyor.

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Ancak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde çalışan bir maden işçisinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Maden işçisinin yanı sıra eşi ile aynı evde yaşayan annesi ve ablasının test sonuçları da pozitif çıktı. Aile evde karantinaya alındı.

Aile üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında, 10 aylık salgın sürecinde Aliobası köyünün rengi ilk defa kırmızıya döndü.

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Köyde yaşayan Alaattin Başaran, “Biz köyümüzde 10 aydır kurallara harfiyen uyuyorduk. Nasıl olduysa köyümüzde virüs gözüktü. Biz maske ve mesafe kurallarına uymaya devam edeceğiz” dedi.