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Yaramazlara biraz batar!

10 ayda yüzde 52 azaldı: Dış ticaret açığı ekimde 1.8 milyar dolar

Dış ticaret açığı ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 263.6 artarak 1.81 milyar dolara yükseldi. Ocak-ekim döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 52.5 azalışla 24.54 milyar dolar oldu.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat ekimde 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0.1 düşüşle 15.66 milyar dolar, ithalat yüzde 8 artarak 17.47 milyar dolar olarak hesaplandı. Ocak-ekim döneminde ise ihracat yüzde 2 artışla 141.41 milyar dolara yükselirken, ithalat yüzde 12.8 düşüşle 165.95 milyar dolara geriledi.

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Verilere göre ihracatın ithalatı karşılama oranı 2018 ekim ayında yüzde 96.9 iken, 2019 ekim ayında yüzde 89.6’ya geriledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın 4 Kasım’da açıkladığı Ticaret Bakanlığı öncü verilerine göre Özel Ticaret Sistemi’ne göre dış ticaret açığı ekimde yüzde 256 artarak 1.77 milyar dolar olmuştu.

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