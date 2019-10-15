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Yaramazlara biraz batar!

10 ayda 336 bin 707 göçmen yakalandı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, ‘düzensiz göçle mücadele’ kapsamında bu yılın ocak ayından bugüne kadar toplam 336 bin 707 göçmenin yakalandığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Yazılı açıklamada, çevre ülkelerde yaşanan ekonomik, siyasi çalkantılar nedeniyle Türkiye’nin, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine geçmek isteyen göçmenlerin hedefi altında bulunduğu bildirildi. 

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Geçen hafta 16 bin 789 göçmenin yakalandığının kaydedildiği açıklamada, ekim ayında bu sayının 70 bini aşmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada “Yakalanan düzensiz göçmenlerin; yüzde 30’u Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’da, yüzde 23’ü İstanbul’da, yüzde 22’si İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Aydın, Antalya ve Mersin’de yakalanmıştır” denildi.

Göç müdürlüğü ayrıca 12 Ekim itibariyle 2019 yılında toplam 72 bin 29 göçmenin ülkesine dönüşünün sağlandığı bilgisine de açıklamada yer verdi.

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