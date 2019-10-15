10 ayda 336 bin 707 göçmen yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki harekatı dolayısıyla Türkiye’ye karşı alınan yaptırım kararlarını açıkladı. Trump’ın yazılı açıklamasına göre, ilk etapta çelik tarifeleri yükseltilecek, Türkiye ile ticaret görüşmeleri derhal kesilecek. Trump, bundan sonraki adımlar için insan hakları ihlallerine bakılacağını, buna göre daha geniş mali yaptırımlar, malvarlıklarının dondurulması ve Türk yetkililerin ABD’ye girişlerinin engellenmesi gibi daha geniş çapta yaptırımların söz konusu olabileceğini belirtti.