10 amiralin gözaltı süresi dört gün uzatıldı

‘Montrö bildirisi’ne imza attığı için gözaltına alınan emekli amirallerin gözaltı süresi dört gün uzatıldı.

Fotoğraf: Arşiv

104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı.

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Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuş, re’sen soruşturma başlatılmıştı.

5 Nisan’da imzacı emekli amirallerden 10’u gözaltına alınmış, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapılmıştı.

Ankara başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gözaltında bulunan amirallerin gözaltı sürelerinin uzatılması için hakimlikten talepte bulundu.

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Hakimliğe sevk edilen amirallerin gözaltı süresi uzatıldı.

Gözaltı süresi en fazla iki defa uzatılabiliyor

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda ise dört günü geçemiyor.

‘Delillerin toplanmasındaki güçlük’ veya ‘dosyanın kapsamlı olması’ gerekçeleriyle gözaltı süresi en fazla iki defa uzatılabiliyor.

Gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin karar, savcının istemi üzerine yakalanan kişi dinlenilmek suretiyle hakim tarafından veriliyor.

Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında bu işlem, savcı veya savcının yazılı emri üzerine kolluk güçleri tarafından yapılabiliyor.