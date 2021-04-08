Diken

Yaramazlara biraz batar!

10 amiralin gözaltı süresi dört gün uzatıldı

‘Montrö bildirisi’ne imza attığı için gözaltına alınan emekli amirallerin gözaltı süresi dört gün uzatıldı.

Fotoğraf: Arşiv

104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı.

Reklam

Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuşre’sen soruşturma başlatılmıştı.

5 Nisan’da imzacı emekli amirallerden 10’u gözaltına alınmış, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapılmıştı.

Ankara başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gözaltında bulunan amirallerin gözaltı sürelerinin uzatılması için hakimlikten talepte bulundu.

Reklam

Hakimliğe sevk edilen amirallerin gözaltı süresi uzatıldı.

Gözaltı süresi en fazla iki defa uzatılabiliyor

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda ise dört günü geçemiyor.

‘Delillerin toplanmasındaki güçlük’ veya ‘dosyanın kapsamlı olması’ gerekçeleriyle gözaltı süresi en fazla iki defa uzatılabiliyor.

Gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin karar, savcının istemi üzerine yakalanan kişi dinlenilmek suretiyle hakim tarafından veriliyor.

Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında bu işlem, savcı veya savcının yazılı emri üzerine kolluk güçleri tarafından yapılabiliyor.

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Darbecinin kardeşini büyükelçi tayin etmedin mi?

Erdoğan: CHP, darbe kokan bildiriyi aklamaya çalışıyor

AKP’li yetkili: Bildiri aslında Allah’ın lütfu

Emekli amirallerde muvazzaf bağı tespit edilemedi

Gözaltındaki amiralin eşi: İki kişilik tuvaletsiz odalarda üç kişi kalıyorlar

Emekli amirallere göre ‘bildiri’ değil ‘duyuru’

Soylu: Emekli amirallerin tüm irtibatlarını ortaya çıkardık

Erdoğan: Daha iyisini bulana kadar Montrö’ye bağlıyız

Arşivden çıktı: Bahçeli’nin 2004’teki çağrısı

Hürriyet duyurdu: Emekli amirallerin lojman ve koruma hakkı iptal edildi

Emekli amirallere üç soru sorulacak

Emekli amirallere gözaltı

Başsavcılık: ‘Amiraller bildirisi’ne öncülük edenler tespit edildi

HDP: İktidarın yazılı bir bildiriden darbe riski devşirmesi fırsatçılıktır

YÖK ‘eksik kalmadı’: Bildiri, darbe çağrıştırıyor

Babacan: Acı hafıza depreştirilmemeli

Kılıçdaroğlu: Bu sahte gündemler tutmaz

‘Amiraller bildirisi’ Twitter’da da gündem: Hangisi daha tehlikeli?

İfade özgürlüğüne Karamollaoğlu sahip çıktı

Akşener: İktidar tepiniyor

Bahçeli hükümete ‘yol gösterdi’: O amirallerin maaşı kesilsin, rütbesi sökülsün

Emekli amirallerin ‘Montrö’ çıkışına soruşturma

Emekli amirallerin ‘Montrö’ çıkışı hükümeti kızdırdı

SON HABERLER

Çok kıskandım

İnsanları sahip olduklarıyla değil, başardıklarıyla kıskanırım ben. Merkel’i çok kıskandım.

Uzman: Düğünler artarsa cenazeler de artar

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Hakan Akelma, Covid şüphesiyle günde 450’ye yakın başvuru olduğunu belirterek uyardı: “Son günlerde toplu düğünlerde artış var. Günde biri-ki kayıp veriyoruz. Düğünler artarsa cenazeler de artar.”