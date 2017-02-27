Her 10 Almandan sekizi Erdoğan’ın Almanya mitingine karşı

Almanların yüzde 77’sinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da referandum mitingi yapmasına karşı olduğu belirtildi.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Bild am Sonntag gazetesinin yaptırdığı kamuoyu araştırması, Erdoğan’ın Almanya’da miting yapmasının istenmediğini ortaya koydu.

503 kişiyle yapılan ankete katılanların yüzde 15’i ise aksi yönde görüş bildirdi.

Miting haberleri tepkiye yol açmıştı

Erdoğan’ın Almanya’da referandum mitingi düzenlemek istediğine ilişkin haberlerin çıkması üzerine Sol Parti ve Yeşiller Partisi vekilleri tepki göstermişti.

Başbakan Binali Yıldırım, 18 Şubat’ta Oberhausen’da referandum kampanyasına başlamıştı.

Son olarak, Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schafer, diplomatik teamüller gereği bu tür ziyaretlerin kendilerine önceden bildirildiğini, ancak böyle bir bildirimin henüz yapılmadığını söylemişti.