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HDP’li Önder ittifak çağrısını yineledi: Hedef iktidar olmalı

AKP’ye karşı ittifak çağrısını yineleyen HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, “İktidarın dağıttığı kapitalden payını alamayan, iktidarca KHK ve benzeri politikalarca dışlanmış, işini ve statüsünü kaybetmiş kitlelerin toplanmasını, toparlanmasını çok önemli buluyorum” dedi.

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