10 Ağustos 2017
Yaramazlara biraz batar!
AKP’ye karşı ittifak çağrısını yineleyen HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, “İktidarın dağıttığı kapitalden payını alamayan, iktidarca KHK ve benzeri politikalarca dışlanmış, işini ve statüsünü kaybetmiş kitlelerin toplanmasını, toparlanmasını çok önemli buluyorum” dedi.
AKP Sözcüsü Mahir Ünal, son dönemde sık sık tartışmaya açılan erken seçim ihtimalinin gündemde olmadığını söyledi.
İstanbul başsavcılığınca ‘FETÖ’nün medya yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ‘ByLock’ kullandığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘suikast’ davasında duruşmaya İngilizce ‘kahraman’ anlamına gelen ‘hero’ yazılı tişörtle gelen sanık Gökhan Güçlü ve bu tişörtü gönderen ablası Bahar Güçlü hakkında dava açıldı.
Etkin Haber Ajansı’nın muhabir ve çevirmeni Meşale Tolu’nun babası Ali Rıza Tolu, kızının 2.5 yaşındaki oğlunun gözü önünde yere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alındığını, torununun ise komşuya bırakıldığını anlattı.