ABD’nin Teksas eyaletindeki Addison Havalimanı’da, bir hafif uçak havalandıktan kısa süre sonra düştü; 10 kişi hayatını kaybetti.
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Osman Öcalan, Emniyet’in ‘arananlar listesi’nde yok, kırmızı bülten ise muğlak
Osman Öcalan hakkında kırmızı bülten olup olmadığı sorusu muğlaklığını koruyor ancak Emniyet’in aranan teröristler listesinde olmaması devletin Osman Öcalan’ı yakalamak gibi bir önceliğinin olmadığını gösteriyor.
Arınç’ın maaşıyla gündemde: Çiçek’e göre YİK, MGK’nın sivil şekli
Kuruluşundan bu yana henüz bir ay geçmesine rağmen üyelerine yapılan zamla gündeme gelen cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Yüksek İstişare Kurulu’ndan (YİK) Cemil Çiçek, kurulda şu ana dek resmi bir toplantı yapılmadığını belirterek, “Vallahi maaş falan konuşulmadı. Maaşı belirlemek zaten bizim yetkimizde değil” dedi.
Libya’da göçmen merkezine saldırı: 40 ölü, 80 yaralı
Libya’nın başkenti Trablus yakınlarında göçmen merkezine düzenlenen hava saldırısında en az 40 kişi hayatını kaybederken, 80 kişi yaralandı.
ABD’li yetkililer Trump’a rağmen Türkiye’ye yaptırımda kararlı: Değişen bir şey yok
ABD yönetimi Ankara’nın Rus yapımı S-400 füzelerini teslim alması halinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aksi yönde açıklamalarına rağmen Türkiye’ye yaptırım uygulamayı ve F-35 savaş uçağı programından çıkarmayı planlıyor.
Hazine bir yıllık borçlanma hedefini altı ayda aştı
Hazine ve Maliye Bakanlığı dün açıkladığı 2024 vadeli eurobond ihracını 2.25 milyar dolar borçlanma ile tamamlarken, ihraçta nihai getiri yüzde 6.45 oldu.