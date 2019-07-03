Diken

Yaramazlara biraz batar!

10

ABD’nin Teksas eyaletindeki Addison Havalimanı’da, bir hafif uçak havalandıktan kısa süre sonra düştü; 10 kişi hayatını kaybetti. 

SON HABERLER

Arınç’ın maaşıyla gündemde: Çiçek’e göre YİK, MGK’nın sivil şekli

Kuruluşundan bu yana henüz bir ay geçmesine rağmen üyelerine yapılan zamla gündeme gelen cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Yüksek İstişare Kurulu’ndan (YİK) Cemil Çiçek, kurulda şu ana dek resmi bir toplantı yapılmadığını belirterek, “Vallahi maaş falan konuşulmadı. Maaşı belirlemek zaten bizim yetkimizde değil” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...