Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye, 2018’de ayda ithal ettiği 33 bin ton plastik çöp ile dünyanın 10 büyük plastik atık ithalatçısı arasına girdi.
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Tarihi tartışma karakolda değil aile fotoğrafında bitti: ‘Bu bir başlangıç olsun’
İstanbul belediye başkan adayları CHP’li Ekrem İmamoğlu ve AKP’li Binali Yıldırım dün gece canlı yayınlanan tartışma programından sonra, bundan sonra da böyle yayınlar olmasını diledi.
Bakan Albayrak’tan tuhaf adım: FETÖ hükümlüsüne teşekkür mektubu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, ‘FETÖ üyeliği’ suçundan hüküm giyen işadamına teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıktı.
AKP seçmeni: İmamoğlu laf ebesi; CHP seçmeni: Yıldırım, çamura yatmaya çalıştı
Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın ekran buluşması için “Yurttaş ne diyecek?” sorusuna yanıt aramak amacıyla yayını ‘dışarıda’ izledim. Önce Üsküdar’daki Uncular Caddesi üzerindeki Uncular Kıraathanesi’ne gittim. Bir sonraki adresim ise Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’ydı.
İşsizlik martta yüzde 14.1, genç işsizliği yüzde 25.2
İşsizlik, şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 4.0 puan artışla yüzde 14.1’e yükseldi.
Çipras: Doğalgaz sondajı başlarsa AB’den Türkiye’ye yaptırım isteriz
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’nin Kıbrıs’ın batısında doğalgaz sondaj çalışmalarına başladığı iddiasının doğrulanması halinde Avrupa Birliği’nden (AB) yaptırım talep edileceğini söyledi.