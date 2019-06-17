Diken

Yaramazlara biraz batar!

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Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye, 2018’de ayda ithal ettiği 33 bin ton plastik çöp ile dünyanın 10 büyük plastik atık ithalatçısı arasına girdi.

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