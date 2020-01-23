Diyanet İşleri Başkanlığı ise geçen yıl 10.2 milyar lira harcadı. Diyanet’e ayrıca ‘yatırımları hızlandırma ödeneğinden’ 10.6 milyon lira verildi. Yedek ödeneğe aktarılan ödeneklerden de, ‘personel için’ 133.4 milyon lira, ‘mal ve hizmet alımı’ için 86.2 milyon lira, ‘sermaye giderleri için’ 17 milyon lira verildi.