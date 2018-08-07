Apple, ABD’de piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşan ilk şirket oldu.
Yaramazlara biraz batar!
AK Parti’nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Son dönemlerde finansal piyasalarda yaşanan ve ekonomik temellerle izah edilemeyecek dalgalanmalar er geç durulacaktır” dedi.
‘Yağmaya azmettirme’ suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş’ın mal varlığına tedbir konurken yurt dışına çıkışına yasak getirildi.
Sinop’un CHP’li belediye başkanı Baki Ergül, bölgeye kurulması planlanan nükleer santralle ilgili “Patlama olursa daha az kişi ölsün diye Sinop seçildi” dedi ve nihai karar için referandum yapılmasını önerdi.
Tıbbi cihazlarda ‘yerlileştirme’ hedefine rağmen Sağlık ve Sanayi bakanlıklarının işbirliğiyle yapılacak ‘tek seferde en büyük tıbbi cihaz’ ihalesindeki ‘Kısmi teklif verilemez’ şartı nedeniyle bütün cihazlar yabancı firmalardan alınacak.
Türkiye’den bir heyetin iki gün içinde Washington’a gideceği ve ‘pastör krizi’nin çözümü için ABD’yle ön mutabakat sağlandığı yönündeki haber Dışişleri Bakanlığı tarafından teyit edilmedi.