1 trilyon dolarlık şirket yarışı: Apple art arda rekorlarla ipi göğüslemeye yakın

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Apple’ın piyasa değeri 959 milyar dolara yükseldi. Apple’ın birkaç hafta içinde dünyada 1 trilyon dolar seviyesini geçen ilk şirket olması bekleniyor.

Son olarak, 80 milyar doları aşkın servetiyle dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Warren Buffet, Apple’a çok büyük bir yatırım daha yaparak, 75 milyon hisse daha almış, böylece şirkete yüzde 5 düzeyinde ortak olmuştu. Bunun üzerine Apple hisselerinde ciddi bir yükseliş yaşanmıştı.

Reklam

New York borsasında işlem gören Apple’ın hisse başına değeri son işlem gününde de yüzde 1,6 artarak 190.37 dolarla şirket tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı.

Şirketin hisse başına değeri cuma ve pazartesi günleri arka arkaya rekor kırmıştı.

Reklam

Amazon en yakın ikinci aday

Dünyada bu yıl ilk kez halka açık bir şirketin 1 trilyon dolarlık değere ulaşabileceği belirtiliyordu. En güçlü adaylar ise ABD’li teknoloji devleri Apple, Amazon, Microsoft, Facebook ve Google’ın çatı şirketi Alphabet olarak gösteriliyordu.

Alphabet 716 milyon dolar, Amazon 776 milyon dolar, Microsoft 743 milyon dolar, Facebook 526 milyon dolar piyasa değeriyle Apple’ın arkasından geliyor.

Dünyanın en büyük beş şirketinin toplam piyasa değeri dünyadaki pek çok ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasından fazla. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye’nin GSYH’si 857 milyon dolar.