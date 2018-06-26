1 Temmuz’da yürürlükte: Elektrikli ve hibrit araçlara vergi indirimi

Enerji tasarrufu sağlamak için geliştirilen ve elektrikli/hibrit araç teknolojisinde de kullanılan invertör ithalatında, motorlu kara taşıtlarının üretiminde kullanılması kaydıyla gümrük vergisi yüzde 0.8 olarak uygulanacak.

Konuya ilişkin bakanlar kurulu kararı, 1 Temmuz’da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı.

Reklam

Ekonomi Bakanlığı, Türkiye’de motorlu kara taşıtları tarafından salınan karbon emisyonunun azaltıcı etkisi göz önünde bulundurulduğunda ülkenin elektrikli/hibrit araç piyasasının ekonomiye olumlu etkileri olacağını savunduğu yazılı açıklamasında, bu kapsamda invertör ürününün, motorlu kara taşıtlarının imalinde kullanılmak kaydıyla gümrük vergisinin yüzde 0,8 olarak uygulanmasına karar verildiğini kaydetti.

Türkiye’de Toyota, Honda, Fiat, Renault, Hyundai, Isuzu, Ford ve Mercedes-Benz (otobüs, kamyon ve çekici) markalarının fabrikaları bulunuyor. Türkiye’de üretilen ilk ve tek hibrit motorlu otomobil ise Toyota’nın C-HR modeli.

Reklam

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu’nun verilerine göre, 2017’de önceki seneye göre yüzde 360’lık artış ile 4451 adet hibrit otomobil satıldı. 2016’da 950 adet hibrit araç satılmıştı.

2017’nin en çok satılan hibrit otomobili Toyota’nın C-HR modeli oldu. Bu model daha önceki ÖTV düzenlemesinden de yararlanmıştı.

2017’de 77 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu rakam bir önceki yıl 44 adetti.