1 Temmuz 2017
Yaramazlara biraz batar!
Anayasa değişikliği referandumuyla milletvekili sayısının 600’e çıkacak olmasıyla yeni vekillere ‘yer açmak’ için yeni meclis binası dikilmesi gündemde.
Sakarya Valiliği, Milli Birlik ve Düşünce Derneği (MBDD) Genel Başkanı Erdem Ercan’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘suikast’ iddiasıyla gözaltına alındığına dair haberleri yalanladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis’te kabul edilen ve hafta tatilini kaldıran yasayı onayladı.
Sosyal medyada iki çocuğunun fotoğraflarını paylaşan ‘Blogger’ anne Nihan Kayalıoğlu’nun eşi, “Çocuklarımı reklam malzemesi yapıp para kazanıyor, istismara davetiye çıkarıyor” diyerek dava açtı. Babayı haklı bulan mahkeme, ara kararında çocukların velayetini babaya verdi.
İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB) otopark şirketi İSPARK’ta ortaya çıkan usulsüzlükle ilgili kurumun çalışanları konuştu.