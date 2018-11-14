1 Ocak’tan itibaren İstanbul’da suya yüzde 15 indirim

İstanbul’da su fiyatına 1 Ocak 2019’dan itibaren yüzde 15 indirim yapılacak.

Kararı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal duyurdu.

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İndirim hem konut hem de işyerlerinde geçerli olacak.