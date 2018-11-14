1 Ocak’tan itibaren İstanbul’da suya yüzde 15 indirim

İstanbul’da su fiyatına 1 Ocak 2019’dan itibaren yüzde 15 indirim yapılacak.
Kararı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal duyurdu.
İndirim hem konut hem de işyerlerinde geçerli olacak.
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul’da su fiyatına 1 Ocak 2019’dan itibaren yüzde 15 indirim yapılacak.
Kararı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal duyurdu.
İndirim hem konut hem de işyerlerinde geçerli olacak.
Provokatif yayınlarıyla dikkat çeken ve ‘nefret söylemleri’ raporlarında ilk sırada yer alan iktidara yakın eni Akit gazetesi, bu sefer de TÜYAP Kitap Fuarı’nı hedef aldı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Atatürk düşmanı görüşleriyle bilinen Kadir Mısıroğlu’nu 10 Kasım arifesinde ziyaret etmesi nedeniyle istifası istenen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a destek çıktı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da hafta sonu beş millet bahçesini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle açacaklarını duyurdu.
Büyük Birlik Partisi (BBP) de Atatürk düşmanı görüşleriyle bilinen Kadir Mısıroğlu’nu 10 Kasım arifesinde ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında ‘gereğin yapılması’nı istedi.
Kalp, KOAH, HIV, Parkinson, Alzheimer ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçların da arasında bulunduğu 62 ilaç geri ödeme listesine alındı.