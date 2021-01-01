1 Ocak 2021 / Akşam Postası

1. Erdoğan’dan Sağlar’a: Bu zat artık bu çağda yaşamıyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden’ şüphe duyduğunu söyleyen eski CHP milletvekili Fikri Sağlar’ı eleştirdi.
2. Sözcü’nün ‘Ayasofyalı’ manşetini Erdoğan eleştirdi, BİK incelemeye aldı
Basın İlan Kurumu, Sözcü gazetesinin bugünkü ‘2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı’ başlıklı haberi hakkında ‘gerekli işlemlerin yapılacağı’nı duyurdu.
3. Kılıçdaroğlu: İmamoğlu, İstanbul’un bağrına saplanan hançeri çıkartmak istiyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’un ‘İstanbul’un bağrına saplanan ihanet hançerini çekip çıkartmak istediğini’ söyledi.
4. Büyük ikramiye vuran çeyrek biletlerin üçü satılmamış: 75 milyon lira Varlık Fonu’na
100 milyon liralık Milli Piyango büyük ikramiyesinin 75 milyon lirasının Türkiye Varlık Fonu’na aktarılacağı bildirildi.
5. DSÖ’den Pfizer-BioNTech aşısına acil kullanım onayı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in ABD’li ilaç şirketi Pfizer işbirliğinde geliştirdiği Covid-19 aşısının acil kullanımına onay verdi.
6. ‘Kara para’dan aranan Korkmaz’ın havalimanındaki görüntüleri çıktı
SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın yurt dışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı. Korkmaz, hakkında 29 Aralık’ta başlatılan soruşturmadan önce, 5 Aralık’ta eşiyle birlikte İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına çıkmış.
7. Elektrik ve doğalgaza zam
Tüm kullanıcı gruplarında elektriğe ve doğalgaza zam yapıldı.
Köprü geçiş ücretine zam
8. İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 14.4
İstanbul’da aralık ayında yıllık perakende enflasyonu yüzde 14.4 olarak kayda geçti.
9. En ‘tatsız’ yılbaşı: Pandemi nedeniyle birçok ülkede sokaklar boş kaldı
Tüm dünyada yılbaşında alışık olunan kutlama görüntüleri, 2021’e girerken yerini boş sokaklara bıraktı.
10. İstanbul’da villada 29 kişilik yılbaşı partisine 91 bin lira ceza
İstanbul’un Silivri ilçesinde villada yılbaşı partisi veren gruba 91 bin 500 lira para cezası kesildi.