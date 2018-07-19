1 milyon liralık maliyet: İlk ‘millet bahçesi’ Sivas’ta açılıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim vaadi ‘millet bahçeleri’nin ilki Sivas’ta açılıyor.

Erdoğan, partisinin seçim beyannamesinde verilecek en önemli müjdenin İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nın yerine yapılacak bir ‘millet bahçesi’ olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanı ayrıca miting yaptığı bazı illerde bilhassa yıkılacak stadyumların yerine ‘millet bahçesi’ yapılacağını söylemişti.

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Sivas’ın Kangal ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan mesire alanına ‘millet bahçesi’ adı verildi. Yaklaşık 30 bin metrekarelik alana yapılan ‘millet bahçesi’nin maliyetinin ise yaklaşık 1 milyon lira olduğu öğrenildi.

Parkın bittiğini ve gelecek günlerde resmi açılışının yapılacağını ifade eden Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, açılış için Erdoğan’a davetiye göndereceklerini söyledi.

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Öztürk, ilçede ‘millet kıraathanesi’ de açacaklarını ekledi.